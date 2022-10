Pensioni | bonus e incentivi a chi resta al lavoro dopo i 63 anni Reddito di cittadinanza | ecco come cambierà

(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA Lo spazio non è gigantesco: alle misure incluse nel programma elettorale del centrodestra, che non riguardano il tema energia, andrà il 25 per cento delle risorse della prossima...

a chi va avanti oltre i 63 anni. Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 102 confermate La riformasi scalda. Il governo Meloni valuta le prime mosse in campo previdenziale. Dalle ..., Inps: quasi 600 mila liquidate da gennaio a settembre Reddito di cittadinanza, la revisione In manovra entrerebbe, come previsto, anche la revisione del reddito di cittadinanza . Obiettivo ...Nella nuova Manovra potrebbe esserci molto spazio per un pacchetto energia a sostegno delle famiglie e delle imprese contro il caro energia.Pensioni, bonus per chi rinvia l’uscita dopo i 63 anni. Da quota 102 a quota 41: riforma, le ultime news sulle mosse del governo Meloni ...