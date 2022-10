(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA Lo spazio non è gigantesco: alle misure incluse nel programma elettorale del centrodestra, che non riguardano il tema energia, andrà il 25 per cento delle risorse della prossima...

ilmessaggero.it

Altre novità riguardano le, unper chi rinvia l'uscita dopo i 63 anni e una tassa per l'e - ..., Inps: quasi 600 mila liquidate da gennaio a settembre Reddito di cittadinanza, la revisione In manovra entrerebbe, come previsto, anche la revisione del reddito di cittadinanza . Obiettivo ... Pensioni, bonus e incentivi a chi resta al lavoro dopo i 63 anni. Reddito di cittadinanza, ecco come cambierà