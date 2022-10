ilmessaggero.it

ROMA Un meccanismo per incentivare la permanenza al lavoro degli over 63, con un sistema di sgravi contributivi a favore del lavoratore, così da indurlo ad andare in pensione più tardi. E poi l'..., Inps: quasi 600 mila liquidate da gennaio a settembre Reddito di cittadinanza, la revisione In manovra entrerebbe, come previsto, anche la revisione del reddito di cittadinanza . Obiettivo ... Pensioni, bonus e incentivi a chi resta al lavoro dopo i 63 anni. Il reddito di cittadinanza cambierà così ROMA Lo spazio non è gigantesco: alle misure incluse nel programma elettorale del centro-destra, che non riguardano il tema energia, andrà il 25 per cento delle risorse della ...