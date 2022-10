Pattinaggio di Figura | Skate Canada azzurro | l’Italia è terza dopo il programma corto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 ottobre 2022) Buone notizie perdeldial termine della giornata inaugurale di, seconda tappa stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio del Paramount Fine Foods Center di Mississauga sia Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) tra gli uomini che Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) tra le coppie di artistico occupano laposizione in garaile, nella notte italiana tra sabato e domenica, proveranno a conquistare i primi podi stagionali nel circuito per il movimento tricolore. Il 24enne vice campione nazionale – preceduto in classifica soltanto dai giapponesi Miura Kao (94.06) e Uno Shoma (89.98) – ha pattinato un primo segmento di gara da 81.18 punti lasciandosi alle spalle l’atteso padrone di ...