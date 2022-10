Pattinaggio di figura | Gilles-Poirier vincono la gara della danza a Skate Canada 2022 Secondi Fear-Gibson

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Rispettando pienamente i favori del pronostico itori Piper-Paulhanno vinto per la terza volta in carriera, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 didiin scena a Mississauga, rendendosi protagonisti di unain linea generale di alto livello. I padroni di casa – apparsi in una condizione di forma rilevante – hanno incantato il numerosissimo pubblico del Paramount Fine Foods Centre proponendo un programma molto solido (e dalla componente emozionale spiccata) interpretato sulle classiche musiche de “Evita“, facendo la differenza con livelli alti e soprattutto con delle valutazioni nel GOE davvero elevatissime in tutti e dieci elementi. Ottenendo ...