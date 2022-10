Corriere dello Sport

Una foto diventata virale in poche ore . Un'immagine che testimonia, meglio di mille parole, le difficoltà che ogni giorno migliaia di romani sono costretti a superare per parcheggiare le loro ......la sua auto nel primo spazio disponibile. Non gli interessa se c'è un divieto. Se tutti spendono parte della propria vita nel cercare un luogo dove posteggiare la, lui vuole ... Parcheggia la macchina a Roma in mezzo a Corso Francia: la foto diventa virale Una foto diventata virale in poche ore. Un'immagine che testimonia, meglio di mille parole, le difficoltà che ogni giorno migliaia di romani sono costretti a superare per parcheggiare le loro autovett ...La segnalazione di un residente: "Con i nuovi parcheggi a spina, la strada si restringe e non si può passare con la macchina o qualsiasi altro mezzo" ...