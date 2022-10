Palmeiras | tutti vogliono Endrick | le ultime

(Di sabato 29 ottobre 2022) In Brasile già si guarda alla possibile futura stella del calcio mondiale e il nome è quello diFelipe Moreira attaccante delIn Brasile già si guarda alla possibile futura stella del calcio mondiale e il nome è quello diFelipe Moreira attaccante del. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il baby fenomeno è andato in gol con la maglia verde a soli 16 anni. Notizia che ha fatto il giro del mondo e avrebbe mosso già squadre come Real Madrid, Barcellona e Psg. Il suo valore è di circa 60 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

