(Di sabato 29 ottobre 2022) Nando, dalle colonne del Corriere, ci avvisa oggi della costante crescita di Fratelli d’Italia. Trainato dalle performance della sua leader, il partito dise si andasse di nuovo alsfiorerebbe il 30 per cento. Di pari passo, invece, va la discesa anch’essa costante e inesorabile del Pd che per risollevarsi dal tramortimento elettorale aspetterà di fare le primarie a marzo. Mentrea Palazzo Chigi riannoda i contatti che già erano stati del governo Draghi e si appresta al suo tour internazionale che le varrà come biglietto da visita, lanon ne azzecca una che sia una. Marcando ad ogni uscita, ad ogni dichiarazione, ad ogni tweet, una distanza siderale dalla realtà e dal sentimento collettivo dell’Italia. Qualche ...

Secolo d'Italia

di NandoAl terzo posto il M5S (16%). Calano Lega e Forza Italia. Per Giorgia Meloni gradimento ... La campagna elettorale e ildel 25 settembre hanno posto fine a questo clima, sancendo ...Cosa dicono ora i sondaggi politici: l'ultima rilevazione diSecondo le ultime intenzioni di, cresce consistentemente il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia con il 28.4 % (+ ... Pagnoncelli: se si va al voto FdI al 30%. Per forza: la sinistra si occupa solo del labiale di Giorgia Meloni Cosa pensano gli italiani del governo Meloni Lo svela il sondaggio di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, per la trasmissione di LA7 ...Stasera in tv , martedì 25 ottobre , La7 come al solito propone il seguito forma DiMartedì , condotto da Giovanni Floris.