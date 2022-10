Oroscopo Paolo Fox Domenica 30 Ottobre 2022 | Ariete stanco

Leggi su zon

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’diFox per oggi,30In queste ore vi sentite un po’ sbandati, senza forze. Non temete: questa sarà una giornata positiva e vi regalerà fascino e soprattutto determinazione in amore. Toro Ultimamente vi siete sentiti sotto pressione e vi siete anche indeboliti. Troppo stress. Le stelle favoriscono i cambiamenti e l’amore si risveglia dopo un periodo di torpore. Siete single? Guardatevi attorno con fiducia. Gemelli Questo è stato un weekend davvero intenso e molto positivo. È il momento ideale per risvegliare qualche ambizione perduta di recente. Se siete stanchi, nervosi, evitate le polemiche. Cancro Avete bisogno ancora di un’altra spinta. L’amore appare ancora offuscato, forse a causa del vostro umore altalenante. Con grande energia e ...