Omaggio Maradona | i figli si scagliano contro l’organizzatore

... ed anche degli altri figli di, contro Stefano ceci: "Un nuovo compleanno del nostro caro papà si avvicina, vogliamo ricordarlo con amore e rispetto, come sempre, rendendoglicome ......renderemocome sempre. Personaggi come Ceci cercano ancora di sfruttare indebitamente l'immagine di mio padre aggirando le sentenze dei Tribunali' si legge sul profilo Instagram di...E' in corso l'evento in onore di Diego Armando Maradona nell'impianto di Fuorigrotta intitolato al fuoriclasse argentino.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...