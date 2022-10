Oggi 29 ottobre | Beato Rosario Livatino | Coraggioso testimone della fede ucciso dalla mafia

(Di sabato 29 ottobre 2022) «Alla finevita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili», diceva il giudice. Figura esemplare di magistrato giusto e saggio, traevasua profondala forza per perseguire la giustizia nella carità fino al martirio per mano dei mafiosi.nasce a Canicattì (Agrigento) il 3L'articolo29proviene da La Luce di Maria.

sei italiani su dieci avrebbero difficoltà ad acquistare una nuova auto in caso di bisogno. Uno ... Del resto le stime preliminari dell'Istat suvedono un balzo monstre dell'11,9% su base ...... ma rispetto all'ondata successiva alla Rivoluzione d', quella dei cosiddetti "russi bianchi"... E infine: "Il mondo,, è pieno di avventurieri involontari. Li trovi in qualunque albergo di ...Cremona, meteo per Sabato 29 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da foschia densa al mattino, temperatura minima 12°C, massima 20°C ...Sono state registrati 5 milioni di pernottamenti, una decisa accelerazione per il settore turistico italiano. Numeri simili a quelli del 2019, ...