Ocean Viking | 243 migranti in mare da 8 giorni | chiediamo porto sicuro

commenta La navechiede un porto sicuro per lo sbarco dei 234 migranti a bordo che si trovano in mare da otto giorni. 'Alcuni dei 234 sopravvissuti hanno trascorso fino a 3 giorni in mare prima di essere ...... rispettivamente per la nave Humanity I battente bandiera tedesca ebandiera norvegese, invitandole "ad esercitare prontamente ed efficacemente ogni azione necessaria (..) per un porto ...