Nordio | pessima sorpresa | dopo la Cartabia giustizia | caos totale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Martaha lasciato questa settimana il ministero di via Arenula e laprecipita (ancora di più) nel. Il motivo? La riforma "epocale" del processo penale approvata in fretta e furia dal governo la scorsa estate per poter prendere i tanto agognati fondi del Pnrr. Fra i tanti diktat di Bruxelles, infatti, vi era anche quello di modificare il codice di rito per «migliorare i tempi di definizioni dei processi» e «abbattere l'arretrato». La riforma, in vigore dal prossimo primo novembre, potrebbe invece determinare l'esatto contrario: tempi di definizioni dei processi ancora più lunghi e crescita esponenziale dell'arretrato. L'allarme, va detto, era stato lanciato all'indomani dell'approvazione del testo sia dagli avvocati che dai magistrati, tutti consapevoli che sarebbe stato quanto mai ...