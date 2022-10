Nord Stream | la Russia accusa la Gran Bretagna e l’Ucraina per il sabotaggio ai gasdotti nel Baltico

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero della Difesa russo hato i rappresentanti di un’unità della Marina britannica di aver manomesso idele di aver contribuito alla preparazione dell’attacco con i droni sferrato da Kiev nel Mar Nero, ma senza fornire prove. A riferirlo è la testata Ria Novosti che cita il rappresentante del dipartimento russo Igor Konashenkov. Tra gli esecutori delci sarebbero i militari del 73° Centro Speciale per le Operazioni Marine delle Forze Armate del. «Secondo le informazioni disponibili, i rappresentanti di questa unità della Marina britannica hanno preso parte alla pianificazione, al supporto e all’attuazione dell’atto terroristico nel Maril 26 settembre per minare i ...

Agenzia Nova

