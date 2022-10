Niente Serie A | il ciclone Premier si prende l’astro nascente

Una focaccina di troppo nella sala stampa di Montevarchi - Cesena , match del Girone B diC, terminata 3 - 0 per gli ospiti. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, il ...colpi ......diA 2022/2023. Dopo l'1 - 0 di De Vrij, i nerazzurri hanno trovato la via del 2 - 0 sull'asse Bastoni - Barella. Il difensore premia l'inserimento del sardo che aggancia e calcia.da ...Anche un punto può valere un mezzo sorriso e al tempo stesso un generoso sospiro di sollievo. Perché è vero che il Benevento rimanda ancora una volta l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da ..."Partite di Serie A all'estero Dobbiamo discuterne con Uefa e Fifa. Sarebbe una novità modello Nba, è un tema che interessa le squadre e se ne è discusso. Ma sicuramente non avverrà in questo campion ...