New York City 1 | l' opera di Mondrian appesa al contrario per oltre 75 anni

La Voce di New York

... gialle e blu, disposte perpendicolarmente in modo tale da rappresentare una versione stilizzata dello skyline della città di. 'A differenza di un quadro a olio quasi gemello di Mondrian, ...Città comee Los Angeles sono decorate già da inizio mese con zucche stregate e non solo in attesa della notte del 31 ottobre 2022. Chi decide di festeggiarlo non deve per forza indossare un ... 100 anni di Dunnington: lo studio legale di New York festeggia un secolo di successi Gli Stati Uniti hanno rilasciato il detenuto più anziano di Guantanamo, il 75enne pachistano Saiffullah Paracha detenuto nel supercarcere per quasi 20 anni senza mai essere stato formalmente incrimina ...La scoperta di una storica dell'arte: "Quando l'ho fatto notare agli altri colleghi, abbiamo realizzato quanto fosse ovvio" ...