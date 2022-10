Nel governo è partita la corsa al deficit. E la Lega propone di uscire dal Mes

Corriere della Sera

Argentina a tutto (shale) gas Ilpunta sulla costruzione di un nuovo gasdotto Energia, ...del gas verso Italia attraverso l'Austria Trovata una soluzione sul formato di interazionecontesto ...Non senza una furbizia tattica (far sfogare i mass media ancor prima della presentazione del programma in vista della fiducia) Meloni ha voluto caratterizzare la sua identità disenso di ... Governo Meloni, le ultime notizie | Meloni: «Potete chiamarmi come volete, anche Giorgia» Le riunioni dei responsabili economici della destra per preparare la finanziaria mandano in allarme i funzionari di Via XX Settembre. Si ritorna al 2018 Meloni prova a frenare, ma nei partiti scatta ...Con la fiducia di Camera e Senato, si è entrati nel vivo del governo di Giorgia Meloni. Dai discorsi che si sono potuti ...