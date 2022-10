Nedved esce allo scoperto | lo ha detto su Conte e Allegri!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo la decisiva sconfitta in Champions League con il Benfica, la Juventus è chiamata oggi a vincere la delicata partita sul campo del Lecce. Prima dell’incontro, Pavelha parlato ai microfoni di DAZN, per discutere del momento attuale della squadra, di Allegri e dei rumor sucome prossimo allenatore della Vecchia Signora.Allegri“Valutiamo tutto ciò che abbiamo ancora da raggiungere. Come numero gli obiettivi sono sempre gli stessi, c’è l’Europa League. In Serie A siamo in ritardo, ma ci sono ancora tante partite. Veniamo da due vittorie importanti in campionato, dove non abbiamo subito gol. Dopo l’uscita dalla Champions ci siamo detti delle cose importanti nello spogliatoio. Oggi mancano 10 giocatori. Non è una scusante, ma è un dato di fatto. Chi scende in campo deve giocare per portare ...