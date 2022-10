Napoli scatenato | tripletta Osimhen e 4-0 al Sassuolo

(Di sabato 29 ottobre 2022)(ITALPRESS) –bello e nuovamente convincente quello che davanti a un trepidante ‘Maradonà batte ilper 4-0. Altra vittoria e primo posto solitario per i campani, all'ennesima prova di forza della loro stagione.subito aggressivo epreso rapidamente di sorpresa, con la veloce transizione azzurra che porta al cross di Di Lorenzo e alla rete di, lucido a battere Consigli in seguito alla spizzata di Kvaratskhelia. Gli uomini di Spalletti sono padroni del campo e rischiano molto poco in difesa, trovando il gol del raddoppio, ancora con, al 19'. Ancora l'asse Di Lorenzo-Kvaratskhelia, con il georgiano che confeziona il suo secondo assist di giornata servendo l'attaccante nigeriano, liberissimo di siglare il 2-0. Timide le ...

Anche contro il Sassuolo è uninarrestabile : alla squadra di Spalletti sono bastati 45' minuti per battere la squadra di ... Osimhene autore una fantastica tripletta , Kvaratskhelia ...ROMA - Un post di Patric con un hashtag sbagliato hai social nella giornata di ieri. Lo spagnolo, non al meglio per qualche problema fisico, ha voluto rassicurare l'ambiente postando una foto su Instagram: " Solo piccoli problemi, torno ...NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli bello e nuovamente convincente quello che davanti a un trepidante ‘Maradonà batte il Sassuolo per 4-0. Altra vittoria e primo posto solitario per i campani, all’ennesima pr ...Tutto facile per il Napoli nel match contro il Sassuolo, poker servito e conferma del team Spalletti in vetta alla classifica di Serie A.