Napoli-Sassuolo | Luciano Spalletti in conferenza stampa

in campo LA DIRETTA Dopo i larghi successi che certificano (e Inter) o promettono (Milan) il passaggio agli ottavi di Champions, torna una serie A turbata dal folle ...Primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itA caccia di uno storico 'tredici'. Reduce dalla dodicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions contro i Rangers, il...Sposi al Maradona, in curva a tifare. La sposa ha ancora il bouquet in mano, sono scatenati. Una giovane coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio allo stadio per vedere Napoli-Sassuolo, com ...Continuare la corsa, l'obiettivo del Napoli che punta alla tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: l'ostacolo è il Sassuolo di Dionisi, ...