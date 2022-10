Napoli-Sassuolo | le formazioni ufficiali

L'anno scorso al Maradonafinì 6 - 1 e la goleada poteva ripetersi pari pari numericamente anche stavolta. Con la differenza che quest'anno è diventata una dolce abitudine per i ...Ilè sempre uno spettacolo. Batte ilin casa per 4 - 0 e consolida il primato in classifica. Soprattutto, offre l'ennesima prova brillante, costruita non solo dai massimi interpreti ...Sposi al Maradona, in curva a tifare. La sposa ha ancora il bouquet in mano, sono scatenati. Una giovane coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio allo stadio per vedere Napoli-Sassuolo, com ...Continuare la corsa, l'obiettivo del Napoli che punta alla tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: l'ostacolo è il Sassuolo di Dionisi, ...