Napoli - Sassuolo | I convocati di Luciano Spalletti

Sabato 29 ottobreore 15 su DAZN su DAZN: telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Simone Tiribocchi Lecce - Juventus ore 18 su DAZN su DAZN: telecronaca di Riccardo ...si giocherà oggi, allo stadio Maradona alle ore 15:00. Come di consueto il direttore di 100 100e inviata di Canale 8, Italia Mele: risponde a tre domande prima del match. ...Torna tra i convocati Anguissa, che potrebbe anche cominciare dall'inizio. Abbondanza in attacco per Spalletti ...Per Napoli-Sassuolo si prevede il pienone allo stadio Diego Armando Maradona. Il pubblico napoletano risponde ancora una volta presente. Disponibili solo pochi biglietti per le sue curve inferiori che ...