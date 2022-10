Napoli-Sassuolo 4-0 primo tempo 3-0 | il tabellino

Una tripletta del nigeriano, unita alla rete di Kvaratskhelia, vale la tredicesima vittoria di fila per gli azzurri, sempre più al comando della ...Ilnon si ferma e travolge anche il. Vittoria netta al Maradona con un grande protagonista: Victor Osimhen autore di una tripletta. Per la squadra di Spalletti è la tredicesima vittoria ...Voti e pagelle Napoli-Sassuolo: una tripletta di Osimhen e la rete di Kvaratskhelia regalano i tre punti agli azzurri. Neroverdi mai del tutto in partita.NAPOLI SASSUOLO – Victor Osimhen, eroe del pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, gremito di tifosi pronti a so sostenere gli azzurri. Il nigeriano porta a casa la sua prima tripletta in Serie ...