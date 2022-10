Napoli-Sassuolo 4-0 | Osi e Kvara regalano la tredicesima grande vittoria

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilbatte 4-0 ilnell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradonà dalla città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen con una...

SECONDO GOL OSIMHEN 2 - 0 GOL KVARATSKHELIA 3 - 0L'anno scorso al Maradonafinì 6 - 1 e la goleada poteva ripetersi pari pari numericamente anche stavolta. Con la differenza che quest'anno è diventata una dolce abitudine per i ...Sposi al Maradona, in curva a tifare. La sposa ha ancora il bouquet in mano, sono scatenati. Una giovane coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio allo stadio per vedere Napoli-Sassuolo, com ...Continuare la corsa, l'obiettivo del Napoli che punta alla tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: l'ostacolo è il Sassuolo di Dionisi, ...