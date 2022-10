Napoli | Raspadori | «Sarà emozionante Sicuro di una grande partita»

Errore Imprevisto! Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore!

Reinsirisci il link facendo attenzione ai Parametri con eventuali query "?"

Giacomo, attaccante del, ha parlato prima del match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Giacomoha parlato a Dazn prima di- Sassuolo. LE PAROLE - "E' un'altra giornata ...Commenta per primo L'ex della partita, Giacomo, ha parlato a Dazn prima di- Sassuolo : 'E' un'altra giornata molto emozionante, incontro le persone con cui sono cresciuti e mi hanno trasmesso grandi valor i. Sono felice di ...14.45 - Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Atmosfera del Maradona E’ qualcosa che ti arriva addosso con la forza di quella ...Stadio pieno al Diego Armando Maradona per celebrare il Napoli primo in classifica, unica imbattuta insieme a Psg in Europa in tutte le competizioni, e per l’omaggio dedicato al Pibe de Oro. Gli azzur ...