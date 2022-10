Napoli | Mario Rui | «Nella ripresa sarà un’altra partita»

Pinamonti prova ad accorciare ma è il georgiano azzurro a trovare il 3 - 0 grazie all'ennesima palla d'oro messa daRui al 36'. Le formazioni(4 - 3 - 3) Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus,...- Sassuolo, le formazioni ufficialiNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus,Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. SASSUOLO (4 -...Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto nel corso dell’intervallo di Napoli-Sassuolo ai microfoni di Dazn. “Il risultato è buono, è vero che può sembrare una partita facile, ma non lo è. Quando c ...Nell'intervallo di Napoli-Sassuolo, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: "E' un buon risutlato, dal punteggio sembra una partita facile ma non è così. Sappiamo che quando c ...