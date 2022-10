Napoli illegale | tredicesima vittoria di fila tra Serie A e Champions

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un altro successo roboante, un’altra scorpacciata di gol per ildi Luciano Spalletti contro il Sassuolo nella dodicesima giornata diA. Il 4-0 sui neroverdi targato Ohsimen (tripletta) e Kvaratskhelia, oltre a consolidare il primato in classifica con trentadue punti, vale addirittura l’ottavaconsecutiva in campionato per la formazione partenopea. La striscia sale clamorosamente a tredici se calcoliamo i quindici punti sinora conquistati nel Gruppo A diLeague dalla macchina perfetta del tecnico di Certaldo. Nella manifestazione continentale gli azzurri sono l’unica squadra ad essere ancora imbattuta insieme ai portoghesi del Benfica. In Europa, inoltre, solamente i norvegesi del Molde (14), i belgi dell’Anversa ed i greci del Panathinaikos (9) possono vantare più successi di ...

