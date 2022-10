Napoli da urlo | 4-0 al Sassuolo con triplo Osimhen

Leggi su agi

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - Tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per unsempre più lanciato, che batte senza troppi problemi anche il. Allo stadio Maradona, proprio alla vigilia del 62mo compleanno dell'indimenticato Diego, gli azzurri s'impongono 4-0 grazie alla tripletta di(raggiunto Arnautovic a 7 gol in vetta alla graduatoria marcatori) e al sigillo di Kvaratskhelia. I tre punti permettono alla squadra di Spalletti di consolidare la vetta della classifica portandosi momentaneamente a +6 sul Milan; nulla da fare invece per i ragazzi di Dionisi, costretti al quinto ko in campionato chiudendo anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Laurentié. Passano appena quattro minuti dal fischio d'inizio e i partenopei sbloccano subito il risultato grazie ad, che controlla ...