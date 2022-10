Napoli | al Maradona tanti tifosi con la maglia rossa | svelato il mistero

Gli emiliani chiudono il match in dieci per l'espulsione di Laurienté Ilbatte 4 - 0 il Sassuolo nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A disputato allo stadio '' dalla città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen con una tripletta al 4', 19' e ...Dionisi 5 : voleva un Sassuolo presuntuoso alma non è bastato contro untroppo più forte. Il risultato è pesante però bisogna considerare anche la forza dell'avversario.StampaIl Napoli continua a vincere e allunga in vetta alla classifica. Nell’anticipo che apre la 12.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti travolge il Sassuolo 4-0 e si porta a quota 32 punti ...Anche oggi tantissimi tifosi georgiani erano allo stadio Maradona per assistere alla gesta del loro connazionale Khvicha Kvaratskhelia.