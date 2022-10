Musica in lutto | addio al grandissimo Jerry Lee Lewis | Great Balls of Fire il suo maggiore successo

Leggi su newnotizie

(Di sabato 29 ottobre 2022) Si è spento all’età di 87 anniLee, autentica leggenda dellae del rock and roll. In un primo momento la notizia, lanciata dal sito web TMZ, era stata smentita, ma poi è arrivata la conferma del decesso del famosissimo artista. Come riportato anche dal quotidiano Leggo,Leeè venuto L'articoloinalLeeofil suoNewNotizie.it.