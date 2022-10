MSCHF | l’arte mercificata al centro commerciale

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il collettivo artistico di Brooklynha realizzato un progetto provocatorio in cuiè presentata merchandising. La mostra No More Tears, I’m Lovin’ It sarà allestita alla galleria Perrotin di New York dal 3 novembre al 23 gennaio 23. In unricreato per l’esposizione, le sneakers sono veicoli di investimento e i