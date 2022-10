Mosca sospende l' accordo sul grano | Biden | ' Oltraggioso | è un pretesto'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Guerra in Ucraina , un nuovo fronte di tensione: la sospensione decisa dadell'sulcon l' Ucraina è "semplicemente oltraggiosa". Lo ha denunciato il presidente americano, Joe...

... che i danni potrebbero essere stati causati dai missili della contraerea di. Nemmeno a ... Poi,a tempo indeterminato gli accordi sul grano firmati a Istanbul il 22 luglio. Il Times: '...30 ott 00:27 Grano, Zelensky: serve risposta internazionale contro la Russia 'Una manciata di individui da qualche parte al Cremlino può decidere se ci sarà cibo sulle tavole delle persone in Egitto o ...Quattro navi esplose dopo un attacco con i droni. La Russia chiede una riunione al Consiglio di sicurezza dell’Onu | Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra ...L'ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, sollecita gli Stati Uniti a ritirare le testate nucleari dispiegate in Paesi esteri. "In questo momento di tensioni e… Leggi ...