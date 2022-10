Morto a 87 anni la leggenda del rock ‘n’ roll Jerry Lee Lewis

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 ottobre 2022)Lee, il famossissimo cantante di Great Balls of Fire, èall'età di 87, ha confermato il suo agente. Uno degli ultimi sopravvissuti dell'età d'oro del'n', la sua vita è stata anche segnata da scandali e violenze. La sua carriera è stata brevemente interrotta quando, all'età di 22, ha sposato la cugina di 13Myra Gale Brown. L'agente dilo ha descritto come "forse l'ultima vera, grande icona della nascita del'n'". Il portavoce Zach Furman ha riferito chevenerdì mattina nella sua casa di Memphis, in Tennessee. Ciò dopo che la notizia prematura della sua scomparsa era stata diffusa dal sito Tmz ...