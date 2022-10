Moratti | “Lo scudetto di Calciopoli era il minimo dopo i furti subiti”

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, toccando vari temi tra cui lo scandalo: “Noi eravamo le vittime di una Serie A manipolata, fu una vergogna. Doveva vincere la Juventus, o in alternativa il Milan. Non c’è nulla di più disonesto che imbrogliare sui sentimenti dei tifosi. Rivendico assolutamente lodel 2005-2006 e più gli juventini si arrabbiano più lo rivendico convinto. Si trattava del risarcimentotutti i“. Infine, sul futuro di San Siro: “Buttarlo già sarebbe un delitto. 30 milioni di euro all’anno non sono nulla in confronto alla storia“. SportFace.

