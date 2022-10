Moratti e l’aneddoto su Riva | «Mio padre comprò il Cagliari per non venderlo alla Juve»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimosvela un retroscena su: «Mioilper non farlo andare» In una lunga intervista rilasciata al Corriere.it l’ex presidente dell’Inter Massimoha raccontato un retroscena su suoe Gigi. Di seguito le sue parole. «Dopo aver ceduto l’Inter, io e miocomprammo di nascosto ilper non far vendere. Il mattino dopo i dirigenti sardi informarono Agnelli che l’affare non si poteva più fare, il club aveva un nuovo proprietario. L’Avvocato non chiese neppure chi fosse. Aveva capito». L'articolo proviene da Calcio News 24.