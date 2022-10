(Di sabato 29 ottobre 2022) Anche la sezioneseunoal mondo. «Per essere sempre più vicina ai propri associati e a tutti i», spiega Salvo Di Benedetto, competentesegretaria. Ilverrà inaugurato il 23 novembre, alle ore 16,00, in corso Pietro Novelli, 63. Tra i servizi che verranno forniti troviamo: Graduatoria permanente G.P.S. Mobilità annuale Il ricevimento avverrà tramite prenotazione telefonica al numero 091/6406540, dalle ore 10,00 alle ore 12.30, e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. L'articolo Filodiretto ...

filodirettomonreale.it

... con le organizzazioni sindacali territoriali Filctem Cgil, Femca, Uiltec, Cgil Sardegna Sud Occidentale, Ust, Uil Confederale e RSU di Portovesme e San Gavino. Hanno òpartecipato ...... con la fermata del KSS e conseguentemente dell'impianto di San Gavino; inoltre viene ... Confermano la totale disponibilità a tutte le iniziative che le Confederazioni di CGIL -- UIL ... Monreale, CISL apre nuovo sportello dedicato ai lavoratori della scuola Sindacati in piazza oggi a Cagliari per denunciare le “gravissime carenze del sistema sanitario regionale”. Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato una grande manifestazione nel capoluogo sardo dal titolo “Cu ...MONREALE, 18 ottobre - Anche per i cittadini di Monreale sarà possibile ottenere la consulenza degli esperti di Adiconsum Palermo Trapani sugli importi delle bollette di luce, acqua e gas.