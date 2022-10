Mondiali femminili Nuova Zelanda 2022 rugby | risultati e classifiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tutti ie ledeidifemminilein, in programma dall’8 ottobre al 12 novembre. L’Italia del Ct Andrea Di Giandomenico inizia l’avventura iridata nel girone B con Canada, Stati Uniti e Giappone. Terminata la fase a gironi, spazio alla fase ad eliminazione diretta: i quarti di finale sono in programma il 29 ottobre, mentre la finalissima è prevista per il 12 novembre. Di seguito il programma della rassegna iridata, con date e orari italiani. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TVQUARTI DI FINALE SABATO 29 OTTOBRE – QUARTI DI FINALE 05:30 Francia-Italia 39-3 08:30-Galles DOMENICA 30 OTTOBRE – QUARTI ...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazionidei2022 di ginnastica artistica, oggi seguiremo le prime due suddivisioni delle dieci previste (le altre otto sono ...CALENDARIOGINNASTICA ARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI SABATO 29 OTTOBRE: 21.00 - 22.15 Qualificazioni, prima suddivisione: con USA e BelgioE' tutto prontoo per il ritorno in Italia di Bellator MMA, la celebre promotion di arti marziali miste che sarà di scena stasera all'Allianz Cloud di Milano. Un card esplosiva per il terzo appuntament ...Sarà un fine settimana importante per la classifica del campionato di Serie A TIM, l’ultimo prima della sosta - si riprenderà ...