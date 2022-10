Mondiali femminili Nuova Zelanda 2022 rugby | Italia fuori a testa alta | in semifinale ci va la Francia

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) La prima semifinalista deidifemminilein, è la, vittoriosa per 39-3 sull’. Nonostante il punteggio possa lasciar presagire un match a senso unico, in realtà le azzurre hanno disputato un’ottima prova, resistendo per un’ora di gioco contro un’avversaria di gran lunga superiore. Nel finale le ragazze del Ct Andrea Di Giandomenico si sono disunite e lane ha approfittato per dilagare. Nel complesso, però, il bilancio è più che positivo, anche considerando che già i quarti fossero un traguardo storico per il movimentono. Le transalpino approdano dunque al penultimo atto, dove attendono la vincente del match-Galles. Termina ...