Miriam Leone senza trucco sui social | ma scoppia la polemica

Leggi su novella2000

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il post diSono ormai anni cheè una delle attrici più amate del cinema italiano. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2008, è diventata nota ai più dapprima come conduttrice e in seguito come attrice, prendendo parte a numerosi film di successo. Nel corso della sua carriera laha L'articolo proviene da Novella 2000.