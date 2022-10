Mire cinesi sui porti italiani? Ecco tutto ciò che serve sapere

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Se i tedeschi intendono fare quello che hanno annunciato certamente noi, che ne siamo più consapevoli” dei rischi dellenon finiremo nelle mani di Pechino. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha risposto, intervistato al Salone della Giustizia, a una domanda sul Porto di Trieste e le scelte su Porto di Amburgo che ne è azionista. Conscio dei rischi legati alla Cina che punta su infrastrutture strategiche, come il porto di Amburgo, “siamo la frontiera nel Mediterraneo, rispetto a questo progetto egemonico non li seguiremo. Non ci consegneremo nelle mani dei”, ha assicurato il ministro. Più in generale, Urso ricorda la sua posizione già espressa in passato “sulla politica di dominio che la Cina realizzava o voleva realizzare attraverso la Via della Seta”, una “sfida titanica che la Cina ha ...