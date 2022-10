Ministero della Salute | assegnati 262 milioni a 226 progetti di ricerca biomedica

"L'attuale servizio per il supporto psicologico delDifesa rivolto al personale militare sarà completamente ripensato, anche in funzione del contesto sociale di oggi che presenta indubbiamente criticità maggiori rispetto al passato. ...IlDifesa fa chiarezza sul caso dei presunti conflitti di interesse per il neo - ministroDifesa Guido Crosetto. Riflettori accessi sulle sue precedenti funzioni di presidente dell'...la meritocrazia, ci ricordava Bruno Trentin nel 2006, come forma originaria e ideologica di esclusione dal potere «era stata respinta come una sostituzione della formazione e dell’educazione». Queste ...Il Governo Meloni, fresco di insediamento, ha deciso di esordire con un piglio innovatore. Prima di qualsiasi atto formale, in diretta dal Quirinale per annunciare i componenti del nuovo Esecutivo, Gi ...