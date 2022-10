Million Day | estrazione sabato 29 ottobre | numeri vincenti

(Di sabato 29 ottobre 2022)Day,29: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minutiDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi L'articolo proviene da Inews24.it.

MillionDay Si è tenuta anche oggi la raccolta delle giocate plurime e sistemistiche aldi Lottomatica. All'estrazione29 ottobre 2022 c'è chi è abituato a tentare la sorte ogni tanto. E chi invece preferisce giocare i numeri tutti in una volta evitando di doversi ...Extra , l' estrazione di oggi: i numeri vincenti di sabato 29 ottobre 2022 , su Leggo.it in tempo reale.è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando ...Estrazione numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay di oggi, sabato 29 ottobre 2022: le cinquine fortunate del nuovo concorso del Million Day ...Si gioca anche oggi, un'altra chance con il Million Day per vincere fino ad un milione di euro. Un exploit possibile anche "scommettendo" un ...