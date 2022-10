Milano | ruba vestiti in un negozio | arrestato

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ott. (Adnkronos) - Un 26enne, senza fissa dimora e in Italia senza regolare permesso di soggiorno è statodai carabinieri di Melzo per rapina. Nella serata di ieri, i militari sono intervenuti, a seguito della richiesta da parte di personale della sicurezza di undi abbigliamento di via Galileo Galilei, a Vignate, dove il giovane con precedenti specifici di polizia si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento - per un valore di 150 euro - nascondendoli in uno zaino. Il giovane, cercando di guadagnarsi la fuga, aveva più volte cercato di divincolarsi spintonando gli addetti alla sicurezza prima, quindi i carabinieri. Per lui si sono scattate le manette, la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.

