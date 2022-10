Milano | ordinanza | ' Tombolini ha colpito per uccidere | morti potevano essere tre' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Nessun dubbio che la morte di Luis Fernando Ruggieri e il ferimento di due uomini "siano dovuti all'azione volontaria e violenta dell'indagato, che ne voleva la morte". E' uno dei passaggi dell'con cui il gip di Milano Patrizia Nobile ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Paolo - con tanto di presidio per evitare le fughe - per Andreaaccusato di omicidio e di duplice tentato omicidio dopo l'assalto, armato di coltello, all'ipermercato Carrefour di Assago. "Nel caso di specie l'indagato ha attinto organi vitali (zona pettorale e toracica)" dei due feriti più gravi (sono cinque in tutto, oltre la vittima) spiega il giudice nel provvedimento in cui sottolinea che vanno considerate "le dimensioni del coltello, che aveva una lama lunga 20 ...