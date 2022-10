Milano inizia a ridurre l’illuminazione pubblica | com’è andato il primo giorno nell’area Duomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022)parziale black out programmato mattutino delcaso in Italia. Sabato mattina 29 ottobre le luci sono state spente 50 minuti prima dell’alba, ma solo nel cuore del centro. E’ stata la prima attuazione, definita dal Comune “in graduale estensione”, di un provvedimento senza precedenti nella storia delle città italiane. A causa del caro-bollette la Giunta Sala ha varato un pacchetto di misure di contenimento dei consumi: smartworking al venerdì in alcuni uffici comunali, riscaldamento ridotto sui mezzi pubblici e riduzione del. La delibera della Giunta Comunale del 21 ottobre fissava la riduzione in 10 minuti di ritardata accensione e in 50 minuti di anticipato spegnimento, a partire dal 28 ...