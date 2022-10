Milano | ex capo ultrà Inter ucciso in agguato sotto casa

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – Vittorio Boiocchi, 70 anni, storicodella curva dell’è stato, a colpi di arma da fuoco, in via Fratelli Zanzottera a, quartiere in cui risiedeva. L’uomo è stato vittima di un, poco prima delle 20, colpito – secondo i primi riscontri – da almeno tre colpi di pistola al torace e al collo. E’ morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Carlo dove era arrivato in condizioni già disperate. Sull’omicidio indaga la squadra Mobile della questura, guidata da Marco Calì. L'articolo proviene da Italia Sera.

La vittima si chiamava Vittorio Boiocchi , 70 anni, storicoultrà della curva nord dell' Inter , raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli Zanzottera a, ...Per questo motivo nelle indagini della Procura di, guidata da Francesco Greco, è stato ... Un'immagine di Raffaele Cutolo, ildella Nuova camorra organizzata, e alcune frasi da lui ...La sua carriera criminale era iniziata nel 1974 con una serie di rapine a mano armata. L'ultimo arresto nel 2021: fermato a bordo di un'auto rubata ...A Milano Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, è stato ucciso per strada: l’uomo, 69 anni, con precedenti penali, è stato colpito da più colpi di arma da fuoco mentre era in via Fratelli Zanzotter ...