Milano | Comune | 28 mln euro per riqualificazione immobili

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ott. (Adnkronos) - La Giunta comunale diha approvato i progetti definitivi per ladegliErp di viale Omero 15, via Sant'Erlembaldo 2 e viale Monza 142. La cifra complessiva dei lavori è di 28,6 milioni di, messi a disposizione con finanziamentipei dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) attraverso un bando del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Nel dettaglio serviranno 18,5 milioni diper gli interventi didello stabile di via Sant'Erlembaldo 2; 6,6 milioni saranno utilizzati per i lavori previsti ai piani terra e la riprogettazione degli spazi in viale Omero 15; 2 milioni per il Parco Villa Finzi; 1,5 milioni per viale Monza 142. ...