Agenzia ANSA

Negli ultimi tre giorni si erano già verificati a Roccella Ionica altri"arrivi". Igiunti in questi ultimisbarchi sono stati momentaneamente sistemati instrutture pubbliche di ...... Matteo Piantedosi per rinverdire le paure attorno alle presunte invasioni diin arrivo ... mentre quelli più grandi sono pari aTeu. Gioia Tauro , dopo il rilancio propiziato dal governo ... Migranti:due nuovi sbarchi nella Locride,arrivati in 180 Negli ultimi tre giorni si erano già verificati a Roccella Ionica altri due "arrivi". I migranti giunti in questi ultimi due sbarchi sono stati momentaneamente sistemati in due strutture pubbliche di ...Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile e militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno proceduto al fermo di due cittadini ucraini, rispettivamente di ...