Migranti | oltre 900 in salvo su navi ong | “Così abbiamo visto morire gli altri”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Nel primo tentativo di fuga dalla Libia la nostra barca si è rovesciata. Nove persone sono morte. Nostra figlia si sveglia ancora di notte, spaventata. Cerchiamo di aiutarla a dimenticare”. Bassem, Hana e la loro bimba di appena quattro anni sono tra i 234 naufraghi tratti intra il 22 e il 26 ottobre scorsi nel Mediterraneo centrale dall’Ocean Viking. Tre delle sei operazioni di soccorso si sono svolte nella Regione di ricerca e soccorso libica e tre nella in quella maltese. “Molti sopravvissuti hanno condiviso con i nostri team il terribile calvario fisico ed emotivo vissuto in mare e in Libia – spiegano da Sos Mediterranee -. Devono sbarcare subito, come predalla legge marittima”. Ad attendere di poter sbarcare sul ponte di una nave, in mezzo al mare, ci sono anche i 572, soccorsi dal team di ...