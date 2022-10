Migranti | i silenzi dei vertici Pd e la linea morbida sul memorandum Italia-Libia Orfini | “Mea culpa? Dovremmo farlo da anni Va stralciato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un rinnovo nelo, senza una reale e convinta opposizione in Parlamento, al di là degli appelli (inascoltati) di ong e associazioni e l’impegno di (pochi) singoli deputati e senatori. Sul dossier del contestatoil tempo sta per scadere: se entro il 2 novembre il nuovo esecutivo a guida Giorgia Meloni non dovesse prendere iniziative o chiedere che venga ridiscusso, per la seconda volta l’accordo si rinnoverà automaticamente il 2 febbraio 2023 per altri tre. Non è una novità. Dale richieste per stoppare i rapporti con la cosiddetta ‘Guardia costiera libica‘ (in realtà gestita e infiltrata da milizie e trafficanti), nella cornice contestata delcon Tripoli – siglato dal governo Gentiloni, con Marco Minniti al Viminale – ...